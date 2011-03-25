Янукович призначив голову Перемишлянської РДА

Орест Краєвський

Львів. 25 березня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відповідним розпорядженням призначив Ореста Краєвського головою Перемишлянської РДА Львівської області. Відповідне розпорядження є на сайті Глави держави. Нагадаємо, що Віктор Янукович 21 грудня 2010 року звільнив попереднього голову РДА Петра Бучка, оскільки той був обраний головою Перемишлянської районної ради після проведення виборів до місцевих рад 2010 року.

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