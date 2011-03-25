Сьогодні – День СБУ

Київ. 25 березня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович упевнений, що керівництво Служби безпеки України забезпечить модернізацію відомства та перетворить її на ефективний правоохоронний орган демократичної держави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це йдеться у привітанні глави держави з нагоди 19-ї річниці створення Служби безпеки України, яке оприлюднив на урочистому зібранні глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін сьогодні у Києві.

”Впевнений, що нинішнє керівництво Служби безпеки України надалі забезпечуватиме її модернізацію та перетворення на ефективний правоохоронний орган демократичної держави”, - наголосив у привітанні глава держави.

Він висловив переконання, що працівники СБУ “з честю виконуватимуть життєво необхідну для нашої держави роботу зі своєчасного виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз, підтримання суспільного спокою та забезпечення законності”.

День Служби безпеки України відзначається щорічно 25 березня у день прийняття Верховною Радою України Закону України «Про Службу безпеки України» (від 25 березня 1992 р. № 2229-XII).