Виборчий Синод вибрав нового Главу УГКЦ

Львів. 25 березня. УНІАН. Виборчий Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, зібраний у Львові-Брюховичах, відповідно до приписів Кодексу Канонів Східних Церков та Партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви, обрав Верховного Архиєпископа УГКЦ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УГКЦ.

Як зазначається у повідомленні, Святійший Отець Венедикт XVI потвердив і поблагословив цей вибір. Обраний Глава УГКЦ склав перед Синодом Єпископів визнання віри та обітницю вірно виконувати свій уряд.

Сьогодні відбудеться прес-конференція з нагоди обрання нового Глави УГКЦ, яка розпочнеться о 14.30 у Митрополичих палатах Святоюрської гори у Львові.