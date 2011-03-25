Владика Святослав Шевчук – новий Глава УГКЦ

Львів. 25 березня. УНІАН. Сьогодні, 25 березня, у Ватикані повідомлено про те, що Римський Архиєрей Венедикт XVI затвердив прохання про підтвердження вибору, надіслане Преосвященним владикою Святославом Шевчуком, якого 23 березня 2011 року Синод Єпископів УГКЦ канонічно обрав Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким. Дотепер владика Святослав виконував сліжіння Апостольського Адміністратора вакантного осідку української греко-католицької Єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина).

Про це йдеться у повідомленні Радіо Ватикан.

Владика Святослав Шевчук народився 5 травня 1970 р. у м. Стрию Львівської обл. У 1983-1989 роках навчався у підпільній греко-католицькій духовній семінарії. Від 1991 до 1993 року вивчав філософію у Салезіянському Університеті в Буенос-Айресі (Аргентина), а у 1993-1994 – богослов’я у Львівській Духовній Семінарії. 26 червня 1994 року отримав ієрейські свячення з рук Блаженнішого Мирослава Любачівського, Глави УГКЦ. Продовжував своє навчання у Римі, де здобув докторат з морального богослов’я у Папському Університеті «Angelicum». Перебуваючи у Вічному Місті від 1994 до 1999 року, часто співпрацював з Українською редакцією Ватиканського Радіо.

Під час навчання в Римі, надавав душпастирську опіку українцям греко-католикам в Афінах, а після повернення в Україну, провадить наукову, викладацьку та виховничу діяльність. 9 червня 2007 р. Владика Ігор Возьняк, ЧНІ, Архиєпископ Львівський УГКУ, призначив о. Святослава Шевчука, на той час Віце-ректора Львівської Духовної Семінарії Святого Духа УГКЦ, Ректором цього навчального закладу.

14 січня 2008 р., у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець Венедикт XVI призначив отця Святослава Шевчука єпископом-помічником української греко-католицької Єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина), надаючи йому титулярний престол Castrensis Galbae.

7 квітня 2009 р. в Архикатедральному соборі Святого Юра відбулась єпископська хіротонія Святослава Шевчука. Святителями нового Владики, в присутності Блаженнішого Любомира Гузара, Глави УГКЦ, були Владика Ігор Возьняк, Архиєпископ Львівський, Владика Михаїл Микицей, ординарій єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі, та Владика Юліян Вороновський, єпарх Самбірсько-Дрогобицький.

10 квітня 2010 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Венедикт XVI прийняв зречення з уряду Єпарха української греко-католицької єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Аргентині, подане владикою Михаїлом Микицеєм та призначив владику Святослава Шевчука Апостольським Адміністратором sede vacante (вакантного осідку).

Зазначимо, що Блаженніший Святослав є наймолодшим з-поміг єпископів УГКЦ та четвертим за віком з-поміж наймолодших католицьких архиєреїв у світі, - йдеться у повідомленні Радіо Ватикану.

