Цимбалюк проводитиме наради на об’єктах до Євро-2012 щотижня

Львів. 25 березня. УНІАН. Протягом десяти днів має бути вирішено питання будівництва каналізаційного колектора та очисних споруд для стадіону, що будується для проведення Євро-2012. Відповідне доручення дав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час виїзної наради з питань підготовки до проведення фінальної частини Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Колектор планують влаштувати по течії перед селом Зубра, відтак мешканці села можуть бути впевнені, що у їхньому населеному пункті тектиме лише чиста вода. Домовленостей з мешканцями Зубри у цьому питанні місцева влада не може досягти уже два роки, оскільки ті постійно висувають нові вимоги. М.Цимбалюк доручив голові Пустомитівської РДА Ігореві Чопку вирішити це питання у десятиденний термін.

Він також повідомив, що наразі проводитиме виїзні наради на об’єктах до Євро 2012 щотижня.