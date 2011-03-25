У Львівській ОДА створять музей дарунків

Львів. 25 березня. УНІАН. У Львівській ОДА виділять окреме приміщення під музей дарунків де знаходитимуться речі, які презентували головам Львівської ОДА за час їх каденції.

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, відповідне доручення дав 25 березня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Існують речі, які не забуваються. І нехай те, що дарували головам Львівської ОДА, зберігається у цьому особливому музеєві. Хочу, щоб ці сувеніри нагадували про зустрічі з цікавими людьми. Нехай ця експозиція завжди викликає позитивні спогади та емоції», - наголосив Михайло Цимбалюк.