У Львові відзначать «Годину Землі»

Львів. 25 березня. УНІАН. В останню суботу березня у всьому світі відбувається екологічна акція «Година Землі», суть якої полягає у бажанні учасників вимкнути усю електроенергетику для збереження природних ресурсів планети.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, станиця Львів Пласту НСОУ за підтримки Львівської міської ради також долучаться до цієї акції.

З 20.30 до 21.30 26 березня у Львові буде вимкнено художнє освітлення будинків на площі Ринок, Домініканського собору, Собору Св. Юра та церкви Андрія, а також львівської телевежі.

«Починаючи з 20.30 год на площі Ринок, в підтримку всесвітньої екологічної акції «Година Землі», після того, як буде виключене освітлення, відбудеться фаєр-шоу, різноманітні акції, після чого за допомогою свічок буде викладено знак «60» як кількість хвилин в годині, які ми віддаємо Землі», - повідомили організатори акції.

Також під час цієї акції хвилиною мовчання буде вшановано пам’ять жертв трагедії у Японії.

Кожен охочий зможе долучитися до цієї акції, вимкнувши на годину часу, з 20.30 до 21.30, усю електроенергію у себе вдома.