Губернатор сприятиме встановленню пам‘ятника композитору М.Колессі

Львів. 25 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк пообіцяв посприяти у встановленні пам’ятника видатному композиторові Миколі Колессі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, 25 березня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з викладачами Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка. Губернатор поспілкувався з ними, також викладачі звернулися до голови ЛОДА з проблемами і проханнями.

Зокрема, ректор Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка Ігор Пилатюк поінформував губернатора про те, що викладачі академії мають велике навантаження – до 1,5 тис год. на рік – у зв’язку з тим, що у 1997 році в академії забрали 30 професорських і 17 концертмейстерських ставок. Також академія опинилася перед загрозою втрати 60% найкращих викладачів, які на даний момент досягли пенсійного віку.

Окрім того, до голови ЛОДА звернувся директор Львівської музичної школи-інтернату ім. Соломії Крушельницької з проханням відтермінувати відімкнення школи від електроенергії за борги. Михайло Цимбалюк пообіцяв допомогти у вирішенні цього питання.

До голови ЛОДА також звернулася донька видатного композитора Миколи Колесси з проханням допомогти фінансово у встановленні пам’ятника її батькові.

«Ми зробимо цей пам’ятник без залучення бюджетних коштів, за сприяння меценатів, бо є багато тих, хто шанує Миколу Колессу», - наголосив М.Цимбалюк.

Також голова ЛОДА на прохання викладачів ЛНМА ім. Миколи Лисенка дав доручення протягом місяця підготувати пропозиції щодо відкриття на Львівщині культурологічного часопису.