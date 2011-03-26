Уведення на престол Глави УГКЦ покажуть в прямому ефірі

Львів. 26 березня. УНІАН. У неділю, 27 березня, з 10 години ранку 5 канал та телеканал ТВі транслюватимуть наживо з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві інтронізацію новообраного Предстоятеля УГКЦ. Також на офіційній веб-сторінці УГКЦ буде організована інтернет-трансляція події.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УГКЦ.

На церемонію інтронізації до Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві запрошено біля тисячі гостей. Це представники всіх єпархій та екзархатів УГКЦ, державної та місцевої влади, місцевих та міжнародних громадських організацій та різних конфесій і релігійних організацій.