На МАПП «Краковець» затримали партію контрабандних сигарет

Львів. 26 березня. УНІАН. Учора, 25 березня, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краковець – Корчова» (Львівщина) працівники Львівської митниці спільно зі співробітниками УСБУ у Львівській області та прикордонниками Мостиського загону викрили спробу незаконного переміщення великої кількості сигарет через митний кордон України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, близько сімнадцятої години в зону митного контролю митного поста «Краковець» заїхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України, який прямував у Республіку Польщу. Згідно з поданими до митного контролю документами перевозився вантаж «гранули паливні з тирси», що був у 21 біг–безі по 1000 кг кожен.

Під час митного огляду, у картонних коробках, що містились в мішках з паливними гранулами, оглядова група виявила близько 100 тисяч пачок сигарет марки «Rеgal».

Як інформує прес-служба, нещодавно в цьому ж пункті пропуску затримано 104 660 пачок цигарок загальною вартістю 1 539 548,60 грн.