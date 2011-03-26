Львів. 26 березня. УНІАН. Сьогодні – День внутрішніх військ МВС.

День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України відзначається щорічно 26 березня у день прийняття Верховною Радою України 1992 року Закону України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України».

Як розповів УНІАН начальник групи зв’язків з громадськістю та ЗМІ управління Західного територіального командування ВВ МВС України підполковник Вадим Голуб, управління Західного територіального командування є найбільшим серед управлінь внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Його військові частини розташовані у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській та Закарпатській областях.

У компетенції підрозділів внутрішніх військ є завдання з конвоювання заарештованих і засуджених, охорони підсудних під час судових процесів. Щодоби по західному регіону призначається до 20 варт з конвоювання, які забезпечують охорону в середньому від 180 до 220 осіб спецконтингенту.

З метою охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю вулиці міст Західного регіону щодоби патрулюють майже 500 військовослужбовців внутрішніх військ. Також до служби з охорони громадського порядку щоденно залучаються 28 патрулів із собаками та 18 автопатрулів.

За 2 місяці цього року військовими правоохоронцями у Західному регіоні було затримано 181 громадянина за підозру у скоєнні злочину, 3152 чоловіка за адміністративні правопорушення, вилучено 2 одиниці холодної та 2 одиниці вогнепальної зброї, 800 грамів наркотичних речовин, повернуто викраденого майна на суму більше ста тисяч гривень.

До компетенції Західного територіального командування входять також і охорона Генеральних консульств Республіки Польща, Російської Федерації та Чеської Республіки.

Військовослужбовці управління неодноразово приймали участь у ліквідації наслідків повені у Західних регіонах України. Внутрішніми військами була надана допомога органам місцевого самоврядування в запобіганні порушень громадського порядку та мародерства в населених пунктах, що зазнали руйнувань від водної стихії.