Сьогодні - Міжнародний день театру

12:09, 27 березня 2011
Львів
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Адаму Цибульському присвоєно звання «Народного артиста України»

Львів. 27 березня. УНІАН. 27 березня – Міжнародний день театру, який  відзначають щорічно з 1962 року. Свято встановлене на ІХ-му конгресі Міжнародного інституту театру (МІТ) при  ЮНЕСКО, що відбувся  у Відні в 1961 році.

За вагомий особистий внесок у розвиток українського театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру  Президент України видав Указ «Про відзначення державними нагородами  діячів театрального мистецтва».

Зокрема, Указом Президента України присвоєно почесне звання «Народний артист України» артистові Львівського академічного обласного  музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича Адаму Цибульському.

Нагоду  дрогобичанину в переддень професійного свята майстрів сцени вручив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, який 26 березня побував у Дрогобичі.

 

 

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