Сьогодні - Міжнародний день театру

Львів. 27 березня. УНІАН. 27 березня – Міжнародний день театру, який відзначають щорічно з 1962 року. Свято встановлене на ІХ-му конгресі Міжнародного інституту театру (МІТ) при ЮНЕСКО, що відбувся у Відні в 1961 році.

За вагомий особистий внесок у розвиток українського театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру Президент України видав Указ «Про відзначення державними нагородами діячів театрального мистецтва».

Зокрема, Указом Президента України присвоєно почесне звання «Народний артист України» артистові Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича Адаму Цибульському.

Нагоду дрогобичанину в переддень професійного свята майстрів сцени вручив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, який 26 березня побував у Дрогобичі.