Губернатор подарував театру ім. Ю.Дрогобича автобус

Львів. 27 березня. УНІАН. 26 березня на урочистостях з нагоди Міжнародного Дня театру у Дрогобичі перебував голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Як повідомляє дрогобицьке видання «Майдан», приїхав львівський губернатор не з порожніми руками. Музично-драматичному театрові імені Юрія Дрогобича було подаровано новенький автобус «НеоЛАЗ», що набагато полегшить гастрольні мандрівки колективу.