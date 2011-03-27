Губернатор подарував театру ім. Ю.Дрогобича автобус
12:46, 27 березня 2011Львів
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Це полегшить гастрольні тури колективу
Львів. 27 березня. УНІАН. 26 березня на урочистостях з нагоди Міжнародного Дня театру у Дрогобичі перебував голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.
Як повідомляє дрогобицьке видання «Майдан», приїхав львівський губернатор не з порожніми руками. Музично-драматичному театрові імені Юрія Дрогобича було подаровано новенький автобус «НеоЛАЗ», що набагато полегшить гастрольні мандрівки колективу.
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