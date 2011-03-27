Погода на завтра
14:18, 27 березня 2011Львів
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У західних областях мокрий сніг та дощ
Завтра у карпатському регіоні України, Криму, Приазов'ї, вдень у західних, центральних, місцями північних, Одеській і Миколаївській областях очікується мокрий сніг та дощ.
На решті території України без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу (на сході та Сумщині до 12° морозу), у південних областях 0-5° морозу, в Криму і на Закарпатті від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла, у південній частині та західних областях місцями 10-12°.
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