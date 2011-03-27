Львівський губернатор виконав свою обіцянку дану театралам

Львів. 27 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 26 березня здійснив робочу поїздку до Дрогобича. У її межах голова Львівської ОДА від імені Президента України Віктора Януковича вручив Львівському академічному обласному музично-драматичному театру ім. Ю.Дрогобича ключі від нового автобуса. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, таким чином Михайло Цимбалюк виконав свою обіцянку, яку дав під час першої робочої поїздки до цього театру 26 грудня 2010 року.

«Я поставив перед собою таке завдання і ми зробили все, щоб задовольнити велику потребу театру у автобусі», - зазначив голова ЛОДА.

Михайло Цимбалюк додав, що цей автобус – один з кращих взірців, які виходили з конвеєра Львівського автобусного заводу.

«Такі «НеоЛАЗи» уже десятками їздять Європою, окрім того їх експлуатують в Україні, в Росії. Нехай цей подарунок буде першим кроком, який би мав вселити надію і стимулювати акторів до подальшої праці», - наголосив він.

У свою чергу директор театру Микола Гнатенко подякував Михайлові Цимбалюку і зазначив, що цей подарунок напрочуд актуальний для театру, оскільки актори 75% свого робочого часу проводять у гастролях.

Окрім того, під час відвідин Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Ю.Дрогобича голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк від імені Президента України Віктора Януковича вручив державну нагороду – почесне звання «Народний артист України» Адаму Цибульському, почесне звання «Заслужений артист України» Тарасові Курчику, Почесні грамоти та ексклюзивні годинники актрисі Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Ю.Дрогобича, заслуженій артистці України Надії Цибульській та директору-художньому керівнику театру, заслуженому діячу мистецтв України Миколі Гнатенкові.

Також М. Цимбалюк вручив квіти і виголосив слова вдячності Ользі Кулиняк, мамі Міністра культури України Михайла Кулиняка і наголосив, що це велике щастя для мами, коли син досягає таких висот, - інформує прес-служба.