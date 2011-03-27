Голова Дрогобицької РДА впевнений, що дільничні інспектори є платними інформаторами

Львівська область. 27 березня. УНІАН. Понад 100 пилорам у Дрогобицькому районі працюють нелегально.

Як повідомили УНІАН у Дрогобицькій РДА, про це на нараді повідомив голова Дрогобицької РДА Михайло Сендак.

Для профілактики злочинів та правопорушень у сфері лісового господарства, районний очільник ще в лютому 2011 року видав розпорядження щодо надання інформації про розміщення легальних та нелегальних лісопереробних цехів на території району.

«Проте, до сьогодні Дрогобицький РВ ГУМВСУ у Львівській області не надав такої інформації, посилаючись на сільських, селищних голів, які начебто відмовляються відповідати на запит про розміщення нелегальних лісопереробних цехів. Отримано відповіді лише від Старокропивницької, Новокропивницької та Нагуєвицької сільських рад», - зазначається у повідомленні.

«Ліс розкрадають, дуб вночі вирізають та вивозять. А дільничні інспектори злодіям в цьому допомагають, працюючи платними інформаторами. В такий спосіб неможливо провести належної перевірки, адже підприємці наперед поінформовані, тому усе зачиняють», – сказав Михайло Сендак.

З його слів, розкрадання лісу, гравію – це основна з причин, чому він вимагає звільнення заступника начальника Дрогобицького РВ ГУМВСУ у Львівській області.

«Якщо міліція і надалі так буде працювати і ситуація не зміниться на краще, то буде йти мова і про заміну начальника Дрогобицького РВ ГУМВСУ у Львівській області, підполковника міліції Зенона Галюлька», – додав очільник району.