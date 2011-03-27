Цимбалюк дасть доручення, щоб євроготель у Трускавці запрацював протягом 10 днів

Львів. 27 березня. УНІАН. 26 березня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснив робочу поїздку до Трускавця, де взяв участь в урочистому відкритті нового п'ятизіркового готелю преміум класу «Royal Grand Hotel». Ця подія безпосередньо пов’язана з виконанням Державної програми підготовки до Євро-2012. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

«У цьому готелі можна відпочити і полікуватися, тут все облаштовано для різних категорій людей. Сюди не вкладено жодної копійки бюджетних коштів. Важливо, що держава створює позитивний інвестиційний клімат для такого роду бізнесу. І саме таких людей, які реально роблять справи, підтримуватиме влада», - зазначив М.Цимбалюк.

Він також повідомив, що дасть окреме доручення, щоб робоча комісія з прийому в експлуатацію цього закладу, зробила усе, щоб він запрацював протягом десяти днів.

За словами голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, наразі також розглядається питання створення в Стрию аеропорту на базі колишнього військового аеродрому.

Довідка УНІАН. Готель побудований на базі комплексу «SPA - Женева», який вже багато років приймає відвідувачів зі всіх куточків України і світу. Відкриття нового готелю безпосередньо пов'язане з виконанням Державної програми підготовки до Євро-2012.

Новий готель надає клієнтам широкий вибір вишуканих представницьких номерів. Готель має потужну лікувальну базу, бальнеологічний і SPA - центри з широким спектром послуг. Професійний підхід, новітнє устаткування і провідні косметологічні лінії дозволять за лічені дні відновити здоров’я і красу клієнтів.