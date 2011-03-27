Цимбалюк дасть доручення, щоб євроготель у Трускавці запрацював протягом 10 днів
«Влада буде підтримувати тих, хто реально працює»
Львів. 27 березня. УНІАН. 26 березня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснив робочу поїздку до Трускавця, де взяв участь в урочистому відкритті нового п'ятизіркового готелю преміум класу «Royal Grand Hotel». Ця подія безпосередньо пов’язана з виконанням Державної програми підготовки до Євро-2012. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.
«У цьому готелі можна відпочити і полікуватися, тут все облаштовано для різних категорій людей. Сюди не вкладено жодної копійки бюджетних коштів. Важливо, що держава створює позитивний інвестиційний клімат для такого роду бізнесу. І саме таких людей, які реально роблять справи, підтримуватиме влада», - зазначив М.Цимбалюк.
Він також повідомив, що дасть окреме доручення, щоб робоча комісія з прийому в експлуатацію цього закладу, зробила усе, щоб він запрацював протягом десяти днів.
За словами голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, наразі також розглядається питання створення в Стрию аеропорту на базі колишнього військового аеродрому.
Довідка УНІАН. Готель побудований на базі комплексу «SPA - Женева», який вже багато років приймає відвідувачів зі всіх куточків України і світу. Відкриття нового готелю безпосередньо пов'язане з виконанням Державної програми підготовки до Євро-2012.
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