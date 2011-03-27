Навколо Трускавця збудують об‘їзну дорогу

Львів. 27 березня. УНІАН. Найближчими днями розпочнеться будівництво об‘їзної дороги навколо Трускавця. Як інформує прес-служба Львівської ОДА про це заявив губернатор Михайло Цимбалюк під час робочої поїздки до Дрогобича.

«Найближчими днями ми приступимо до будівництва об’їзної дороги навколо Трускавця та будівництва дороги від стадіону у Дрогобичі до Трускавця», - повідомив 26 березня під час робочої поїздки до Дрогобича голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

За словами голови Львівської ОДА, до кінця року у Дрогобичі планують відреставрувати існуючий стадіон або ж збудувати новий.

«На це є політична і економічна воля керівництва Кабміну. Спільними зусиллями Дрогобич повинен отримати нове дихання», - наголосив М. Цимбалюк.