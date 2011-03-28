Диспетчерські служби провели координаційну нараду

Львів. 28 березня. УНІАН. 25 березня на базі «Львівобленерго» відбувся семінар-нарада оперативно-диспетчерських служб організацій, підприємств та установ Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у відділі корпоративних зв’язків ВАТ «Львівобленерго».

У нараді взяли участь представники диспетчерських служб ВАТ „Львівобленерго”, управління МНС України у Львівській області, „Західної електроенергетичної системи”, „Львівгазу”, „Львівгазвидобування”, „Львівської залізниці”, теплоенерго, водоканалу, МВС, Львівської міськради, „Укртелекому”.

Основне питання, яке обговорювались під час семінару-наради – організація взаємодії оперативно-диспетчерських служб Львівщини під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Крім цього, розглянуто надзвичайні ситуації, які були за останній період, зроблені висновки та прийняті відповідні рішення.

За підсумками наради складено протокол із заходами для організації спільних дій вищеназваних служб, який надано учасникам до виконання.

Вперше нарада відбулась на базі ВАТ „Львівобленерго”. Учасники мали можливість ознайомитись з роботою Центральної диспетчерської служби Товариства, а також побували на підстанції «Львів-1» напругою 110/35/6кВ.

Такі наради проводить управління МНС вже протягом п’яти років, двічі на рік, відповідно до річного плану заходів, затвердженого розпорядженням голови Львівської ОДА.