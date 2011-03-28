На кордоні затримано контрабанду побутової техніки

Львів. 28 березня. УНІАН. Вчора в пункті пропуску «Шегині» в українця, який прямував з приватної поїздки з Польщі автомобілем «Фіат Дукато» митники та прикордонники виявили контрабанду побутової техніки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, транспортний засіб було виведено зі смуги спрощеного митного контролю на майданчик поглибленого огляду. Під час митного огляду в салоні серед особистих речей громадянина було виявлено 20 телевізорів різних моделей марок «Філіпс» та «Самсунг», два газових котли, п’ять сушарок для рушників та 12 корпусів водяних фільтрів.

За цим фактом, за ст. 339, 340 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил.

Незадекларований товар загальною вартістю понад 100 тис. грн затримано.