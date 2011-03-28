Необхідно негайно проводити реформу ЖКГ, – губернатор

Львів. 28 березня. УНІАН. Без реформи ЖКГ ми не матимемо суттєвих покращень у цій сфері. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради з головами райдержадміністрацій, районних рад та міськими головами міст обласного значення за участю керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та керівників структурних підрозділів ОДА.

За словами М.Цимбалюка, керівники територій не повинні чекати на кошти. Є відповідні державні, банківські програми.

«Хочу зазначити, що приклади реалізації таких програм вже є. Зокрема, у Дрогобичі, де за рахунок співпраці з банком, було проведено ремонт котелень та теплових мереж. Якщо зараз не взятись за проведення реформи то за два-три роки вони почнуть виходити з ладу», – додав М. Цимбалюк.

Крім того, під час наради зазначалось, що станом на 25 березня 2011 року рівень оплати спожитого природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики становить – 57,9% (рівень розрахунків по Україні – 48 %).