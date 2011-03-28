На Львівщині зафіксовано 86 випадків горіння сухої трави

Львів. 28 березня. УНІАН. У Львівській області було зафіксовано 86 випадків горіння сухої трави, було затримано за підпал трави 123 людини з 13 по 27 березня, було здійснено 101 виїзд пожежних підрозділів.

Про це йшлося під час селекторної наради з головами райдержадміністрацій, районних рад та міськими головами міст обласного значення за участю керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та керівників структурних підрозділів ОДА.

«Керівники території, дорожні господарства, правоохоронці повинні долучитися до роботи над тим, щоб провести роз’яснювальну роботу серед населення, дітей щодо неприпустимості спалювання трави», – розповів голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Люди повинні розуміти наскільки шкідливий дим для здоров’я, навколишнього середовища. Крім того, всі ми пам’ятаємо випадок, коли на трасі Одеса-Київ через спалювання трави сталось ДТП за участі 10 автомобілів», – додав М.Цимбалюк.