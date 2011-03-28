У центрі Львова «Мерседес» збив школяра

15:51, 28 березня 2011
Львів
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У п’ятикласника травма голови

Львів. 28 березня. УНІАН. Вчора на перехресті вулиць Куліша-Газова 25-річний водій автомобіля «Мерседес-Бенц» збив 11-річного пішохода, учня 5 А класу СЗШ №87 м. Львова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження: забій голови.

Обставини автопригоди встановлюються.
 

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