У центрі Львова «Мерседес» збив школяра
15:51, 28 березня 2011Львів
0 0
У п’ятикласника травма голови
Львів. 28 березня. УНІАН. Вчора на перехресті вулиць Куліша-Газова 25-річний водій автомобіля «Мерседес-Бенц» збив 11-річного пішохода, учня 5 А класу СЗШ №87 м. Львова.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.
Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження: забій голови.
Обставини автопригоди встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter