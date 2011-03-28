У Львові підприємство завдало збитків державі на 5,5 млн. грн.
16:02, 28 березня 2011Львів
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Справа в суді
Львів. 28 березня. УНІАН. Прокуратура Львівської області в інтересах держави скерувала до суду позовну заяву про відшкодування шкоди на понад 5 млн. 500 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
Зокрема, 28 березня прокуратура подала до Личаківського районного суду позовну заяву в інтересах держави в особі ДПІ у Личаківському районі м.Львова до підприємства ''Г'' про відшкодування шкоди, заподіяної злочином, в розмірі понад 5 млн. 544 тис. грн.
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