У Львові підприємство завдало збитків державі на 5,5 млн. грн.

Львів. 28 березня. УНІАН. Прокуратура Львівської області в інтересах держави скерувала до суду позовну заяву про відшкодування шкоди на понад 5 млн. 500 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зокрема, 28 березня прокуратура подала до Личаківського районного суду позовну заяву в інтересах держави в особі ДПІ у Личаківському районі м.Львова до підприємства ''Г'' про відшкодування шкоди, заподіяної злочином, в розмірі понад 5 млн. 544 тис. грн.