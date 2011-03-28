У Львові двоє молодих осіб отруїлися чадним газом
17:42, 28 березня 2011Львів
0 0
16-ти та 26-ти річні
Львів. 28 березня. УНІАН. Вчора у Львові в одній з квартир на вул. Тарнавського, 72 чадним газом отруїлося двоє молодих осіб.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України у Львівській області, 16-річну дівчину та 26-річного хлопця у середньому степені важкості було госпіталізовано у лікувальні заклади м. Львова.
За повідомленням рятувальників, причина – несправність газового обладнання.
Додамо, що з початку року в області зареєстровано 465 пожеж, на яких виявлено 30 загиблих осіб та 22 травмовано, з них 3 дітей. На пожежах було врятовано 74 особи, з них 7 дітей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter