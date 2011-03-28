У Львові двоє молодих осіб отруїлися чадним газом

Львів. 28 березня. УНІАН. Вчора у Львові в одній з квартир на вул. Тарнавського, 72 чадним газом отруїлося двоє молодих осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України у Львівській області, 16-річну дівчину та 26-річного хлопця у середньому степені важкості було госпіталізовано у лікувальні заклади м. Львова.

За повідомленням рятувальників, причина – несправність газового обладнання.

Додамо, що з початку року в області зареєстровано 465 пожеж, на яких виявлено 30 загиблих осіб та 22 травмовано, з них 3 дітей. На пожежах було врятовано 74 особи, з них 7 дітей.