Укрзалізниця призначила 13 додаткових потягів до Великодня

Львів. 28 березня. УНІАН. На 28 березня цього року залізниці України призначили 13 додаткових потягів в період напередодні і під час Великодневих свят для задоволення підвищеного попиту на перевезення. Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, 7 потягів призначила Південно-західна залізниця, по 2 - Придніпровська і Донецька залізниці і по одному - Львівська і Південна.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових потягів на найпопулярніші напрями триває.

Південно-західна залізниця призначила: потяг № 207/208 Київ - Ужгород відправленням з Києва 21, 22, 23, 24/04, з Ужгороду 22, 23, 24, 25/04; № 219/220 Київ - Івано-Франківськ відправленням з Києва 23, 25/04, з Івано-Франківська 23, 25/04; № 525/512 Київ - Мукачеве відправленням з Києва 21/04, з Мукачевого 22/04; № 253 Київ - Львів відправленням з Києва 23/04; № 501/592 Київ - Львів відправленням з Києва 21/04, зі Львова 22/04; № 529 Київ - Львів відправленням з Києва 22/04; № 591 Київ - Тернопіль відправленням з Києва 23/04.

Придніпровська залізниця призначила потяг № 238/237-294/293 Сімферополь - Київ відправленням з Сімферополя з 20/04 до 12/05 щоденно, окрім 22, 24/04, з Києва з 21/04 до 13/05 щоденно, окрім 23, 25/04; № 146/145 Сімферополь - Київ відправленням з Сімферополя 21, 25/04, з Києва 22, 26/04.

Донецька залізниця призначила потяг № 524/523 Луганськ - Київ відправленням з Луганська 21, 25/04, з Києва 22, 26/04; № 577/578-576/575 Донецьк - Київ відправленням з Донецька 21, 25/04, з Києва 22, 26/04.

Львівська залізниця призначила потяг № 147/148 Київ - Львів - Київ відправленням з Києва і Львова 22, 23, 25/04.

Південна залізниця - № 175/176 Харків - Сімферополь відправленням з Харкова 23/04, з Сімферополя 23/04.