Тренувальна база «Скіф» до Євро-2012 готова на 28%

Львів. 28 березня. УНІАН. Реконструкція Львівської комплекcно-спортивної бази «Скіф», на якій тренуватимуться учасники Євро-2012 триває. Загальна готовність об’єкта становить 28%. Про це повідомив Керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва (з реконструкції стадіону "Скіф") ДП «Західінфрапроект» Ігор Заяць.

Як повідомили УНІАН у Державному підприємстві «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові», за словами Ігоря Зайця, будівництво корпусу загального призначення тренувальної бази «Скіф» виконано на 30%, а стан готовності відкритих трибун стадіону та трибун з накриттям становить відповідно 43% та 34%.

Нагадаємо, реконструкція комплексно-спортивної бази «Скіф» відбувається за одним з трьох головних напрямків призначення.

Зокрема як футбольно-тренувальна база до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відповідно до вимог УЄФА, на стадіоні передбачено будівництво закритих і відкритих трибун для 4 240 глядачів, під’їзд необхідного транспорту та зручний паркінг.

Фото areny.lviv.ua