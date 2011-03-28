Цимбалюк з робочим візитом поїхав до Польщі

Львів. 28 березня. УНІАН. Сьогодні-завтра голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк перебуває з робочою поїздкою в Республіці Польща.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, М.Цимбалюк бере участь у Міжнародній конференції «Польсько-український кордон: шанс чи бар’єр соціально-економічного розвитку», що відбувається у м. Красічин (Республіка Польща).

До участі в конференції запрошені працівники органів виконавчої влади та самоуправління, судді, працівники міліції та прокуратури, працівники митних і податкових служб, а також підприємці.

«Під час обговорення висвітлюватимуться, зокрема, соціально-економічні, політичні та правові аспекти функціонування українсько-польського кордону», – зазначили у ОДА.