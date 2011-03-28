Україна посилила радіологічний контроль на митниці

Львів. 28 березня. УНІАН. У зв’язку із останніми подіями, які сталися в Японії, державна екологічна інспекція посилила радіологічний контроль вантажів і транспортних засобів на всіх постах екологічного контролю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології і природних ресурсів.

За повідомленням прес-служби відомства, ситуація щодо перевищення радіаційного природного фону перебуває на особливому контролі спеціальних підрозділів Мінприроди.

Загалом, протягом трьох місяців 2011 року екологічні інспектори запобігли дев’ятьом переміщенням через державний кордон України вантажів із підвищеним радіаційним фоном.

Професійні та злагоджені дії державних інспекторів на митному кордоні є підтвердженням ефективного виконання завдань, покладених державою на Державну екологічну інспекцію.