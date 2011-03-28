Студенти зі Сходу та Півдня зустрінуть Великдень у Львові

Львів. 28 березня. УНІАН. Напередодні Великодніх свят студенти УКУ та молодь Львова закликають усіх долучитись до акції «Великдень разом». Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського католицького університету, 23 квітня, у переддень Великодня у Львові очікують прийняти близько 300 студентів з Полтави, Харкова, Запоріжжя, Донецька, Алчевська, Луганська, Одеси та Криму на святкування Великодня.

Ініціаторами акції «Великдень разом» виступило Студентське братство УКУ та низка інших молодіжних організацій.

«23 квітня студенти приїдуть до Львова. Разом з родиною, де вони житимуть, студенти посвятять паски, відвідають Літургію. Ми також плануємо організувати спільний майстер-клас із розпису писанок, відвідати гаївки у Шевченківському гаю, а у неділю – провести святкову вечерю, де усі гості зберуться разом. Схожа акція проводилися і минулого року, але тепер ми плануємо зробити її більш масштабною», – зазначив представник Студентського братства УКУ, один із координаторів акції «Великдень разом» Юрій Дідула.

На думку організаторів, такі свята є чудовою нагодою проявити свій патріотизм поряд із гостинністю, розділити свою любов у найбільшій радості Воскресіння Господнього. «Спільне святкування христянських свят у родинному колі дасть нам відчуття єдності українського народу, відновить довір’я один до одного», – додав Юрій Дідула.

Господарі, які виявлять бажання взяти участь в акції, беруть на себе обов’язок прийняти на три дні до свого помешкання ту кількість гостей, яку вважатимуть за необхідне (від одного до трьох).

Приблизна програма акції:

23 квітня , субота – приїзд гостей та їх знайомство з містом. Богослужіння.

24 квітня, неділя – Богослужіння, святковий сніданок, гаївки у Шевченківському гаю; знайомство зі Львовом.

25 квітня, понеділок - Богослужіння, обливаний понеділок, гаївки. Від’їзд.