На Львівщині спецгрупи шукають підпалювачів трави
23:13, 28 березня 2011Львів
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У Буському районі складено 4 протоколи
Львівська область. 28 березня. УНІАН. У Буському районі Львівщини за самовільний підпал сухої трави притягують до адмінвідповідальності. Про це повідомили УНІАН у Буській РДА.
Як зазначається у повідомленні, з метою заборони та недопущення самовільного випалювання рослинності, або її залишків, оперативного реагування на порушення ст.77-1 Кодексу України «Про самовільне випалювання рослинності та її залишків» у Буському районі створено три мобільні групи по виявленню фактів самовільного підпалу сухої трави.
Групами виявлено порушення та вже складено 4 протоколи про притягнення порушників до адміністративної відповідальності.
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