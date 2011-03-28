На Львівщині спецгрупи шукають підпалювачів трави

23:13, 28 березня 2011
Львів
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У Буському районі складено 4 протоколи

Львівська область. 28 березня. УНІАН. У Буському районі Львівщини за самовільний підпал сухої трави притягують до адмінвідповідальності. Про це повідомили УНІАН у Буській РДА.

Як зазначається у повідомленні, з метою заборони та недопущення самовільного випалювання рослинності, або її залишків, оперативного реагування на порушення ст.77-1 Кодексу України «Про самовільне випалювання рослинності та її залишків» у Буському районі створено три  мобільні групи по виявленню фактів самовільного підпалу сухої трави.

Групами виявлено порушення та вже складено 4 протоколи про притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

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