На Львівщині почастішали ДТП за участі велосипедистів

Львів. 29 березня. УНІАН. У період з 21 до 27 березня на дорогах Львова та області почастішали випадки дорожньо-транспортних пригод, у яких травмувалися та загинули водії велосипедів. Після скоєння двох ДТП, водії автомобілів утекли.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Дві із ДТП сталися 24 березня. Так о 22.30 у Львові на перехресті вулиці Угорська – проспекту Червоної Калини водій автомобіля «Ніссан 100 HX» збив 28-річного велосипедиста. Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. За даним фактом ДТП триває перевірка.

В іншому випадку, який стався близько 11.00 на автодорозі у селі Андріївка Буського району, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на велосипедиста, 74-річного місцевого жителя, пенсіонера. Чоловікові лікарі встановили діагноз – закритий перелом лівого стегна зі зміщенням.

Зі слів потерпілого встановлено, що він, рухаючись на велосипеді через центральну дорогу у селі Андріївка, намагався здійснити об’їзд зліва припаркованого маршрутного таксі. У цей час на нього наїхав автомобіль, який рухався позаду. Після скоєння аварії, водій автомобіля з місця пригоди втік. Водія авто згодом затримали.

Ще дві аварії сталися 25 та 27 березня, у результаті яких двоє велосипедистів від отриманих травм загинули. Зокрема 25 березня на автодорозі у селі Ралівка Самбірського району невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на 41-річного велосипедиста. Водій авто втік, а велосипедист від отриманих травм загинув на місці події.

Зараз за даним факто ДТП тривають розшукові заходи. Свідків цієї автопригоди закликаємо зголошуватися за номерами телефонів: 234 09 32 або 102.

Інша ДТП сталася 27 березня на автодорозі біля села Почапи Золочівського району, де водій автомобіля «Сітроен» збив 43-річного велосипедиста.

Після скоєння автонаїзду велосипедист від отриманих травм загинув на місці пригоди. У водія автомобіля було взято кров на етанол. За даним фактом ДТП ведеться слідство.