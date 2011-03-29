За спалювання сухої трави оштрафовано 41 особу

Львів. 29 березня. УНІАН. У Львівській області на 27 березня за фактом спалювання рослинності оштрафовано 41 особу на 7 140 грн.

Як повідомили УНІАН в Держекоінспекції в Львівській області, тільки за день інспекторами було складено 28 протоколів на 4 760 грн.

З метою запобігання виникненню пожеж та їх розповсюдження на лісові насадження, торфовища, населені пункти, а також недопущення спалювання рослинності та її залишків Державна екологічна інспекція в Львівській області посилила державний контроль та притягнення до адмінвідповідальності осіб, винних у порушенні законодавства при несанкціонованому спалюванні рослинності.

Держінспектори з охорони навколишнього природного середовища за участі громадських інспекторів здійснюють рейдові перевірки на території області, проводять роз’яснювальну роботу з органами місцевого самоврядування, землекористувачами та землевласниками щодо попередження фактів самовільних підпалів.

Державна екологічна інспекція в Львівській області закликає не спалювати суху рослинність та сміття. Крім шкоди, що буде завдана довкіллю та здоров’ю людей, порушник нестиме відповідальність за свої дії.

«Звертаємося до освітян та представників громадських організацій! Ваше значення у формуванні екологічної культури і світогляду є надзвичайно вагомим. Ми розуміємо, що успішне вирішення багатьох екологічних проблем на теренах області можливе лише при Вашій активній підтримці та участі. Просимо Вас сприяти поширенню інформації серед населення Львівщини про шкідливість спалювання сухої рослинності та її залишків»,– зазначають в екоінспекції.