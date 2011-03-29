На Львівщині створено оперативний штаб по боротьбі із можливими пожежами

Львів. 29 березня. УНІАН. За розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка створено обласний штаб для координації дій з проведення заходів щодо мінімізації можливих наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною небезпекою у 2011 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.



Обласний штаб створено з метою запобігання виникненню пожеж у лісових масивах, лісопосадках, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях області та оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з пожежною небезпекою.



Голова Львівської ОДА наголосив на необхідності посилити роз’яснювальну роботу з населенням щодо заборони самовільного випалювання рослинності або її залишків та про негативний вплив таких пожеж на довкілля.

У районах області буде створено та організовано роботу аналогічних штабів для координації дій з проведення заходів щодо мінімізації у межах підпорядкованих адміністративних територій можливих наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною небезпекою.



Згідно розпорядження голови ЛОДА буде проводитися щоденний моніторинг стану пожежної безпеки в природних екосистемах, а також буде вжито невідкладних заходів щодо недопущення у весняно-літній пожежонебезпечний період самовільного випалювання населенням рослинності або її залишків.

Нагадаємо, що впродовж 13-27 березня у Львівській області було зафіксовано 86 випадків горіння сухої трави, затримано за підпал трави 123 людини та здійснено 101 виїзд пожежних підрозділів.