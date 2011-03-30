Львівщина за два місяці реалізувала продукції на 4,2 млрд грн

Львів. 30 березня. УНІАН. У січні-лютому цього року промислові підприємства Львівської області реалізували промислової продукції на 4154,2 млн грн, що становить 2,6% від загальнодержавного обсягу.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики у Львівській області, серед регіонів України за обсягом реалізованої промислової продукції Львівщина займає 9 місце.

У загальному обсязі реалізованої продукції 67,3% займала продукція переробної промисловості, підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води належало 27,7% продукції, підприємствам добувної промисловості – 5%.

У структурі реалізованої продукції проти січня-лютого минулого року питома вага переробної промисловості збільшилась на 3,7 в.п. Зокрема зросла частка реалізованої промислової продукції підприємств машинобудування – на 6,0 в.п., металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – на 2,5 в.п., целюлозно-паперового виробництва – на 0,7 в.п., з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – 0,4 в.п., хімічної та нафтохімічної промисловості – на 0,3 в.п., з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції – на 0,2 в.п. Проте зменшилась частка підприємств з виробництва продуктів нафтоперероблення – на 5,0 в.п., з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 1,1 в.п., легкої промисловості – на 0,5 в.п.

Знизилась частка реалізованої продукції підприємств з виробництва і розподілення електроенергії, газу та води – на 3,6 в.п., добувної промисловості – на 0,1 в.п.

Найбільші обсяги реалізованої промислової продукції у територіальному розрізі припали на м.Львів – 1904,0 млн. грн. (45,8% від загальнообласного обсягу). Серед районів найбільшу питому вагу в загальнообласному обсязі займають Пустомитівський (10%), Кам’янка-Бузький (6,1%), Яворівський (4,3%), Радехівський (4,2%) райони.