У Львові говорять про альтернативні види енергії

Львів. 1 квітня. УНІАН. У Львові сьогодні розпочався XIII «Семінар майбутнього» на тему: «Східні та західні перспективи архітектури європейської безпеки». На заході вивчають досвід впровадження альтернативних видів енергії, підготовки до Євро – 2012, питання безпеки та ін.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, участь у відкритті заходу взяв губернатор Михайло Цимбалюк, заступник голови Львівської ОДА Валерій П’ятак, віце-маршалок Малопольського воєводства (Польща) Роман Цєпела, представник Тюрінгії Рейнхард Штефест.

Вітаючи присутніх голова Львівської ОДА зазначив, що така зустріч є надзвичайно важливою оскільки дозволяє налагодити тісні контакти на регіональному рівні та вирішувати спільні проблеми, обмінюватись досвідом. «Ця конференція проходить почергово в кожній країні, це дозволяє на місцях вивчати проблеми, переймати досвід. Тут учасники конференції обговорюватимуть питання транскордонного співробітництва, вивчатимуть досвід альтернативних видів енергії, обмінюватимуться досвідом з підготовки до Євро-2012 у Німеччини, яка проводила Чемпіонат світу з футболу у 2006 році», – зазначив М. Цимбалюк.

Проект «Семінар майбутнього» реалізовується у межах співпраці між Львівською областю, Малопольським воєводством (Польща), Федеральною Землею Тюрінгія (Німеччина).

Під час семінару проходитимуть пленарні засідання «Східний кордон Європейського союзу – Проблеми і перспективи політики сусідства з Україною», «Зміни клімату, енергопостачання та енергетична безпека в Європі і для Європи», «Місце України у системі європейської безпеки у ХХІ столітті», «Крок до Європейського Союзу – інтеграція України – умови і можливості».

Конференція проходить 1-2 квітня.