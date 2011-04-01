До літа на Львівщині працюватиме стаціонарний пост ДАІ

Львів. 1 квітня. УНІАН. До кінця травня на території Кам’янко-Бузького району Львівської області буде відновлено роботу стаціонарного поста ДАІ, оснащеного сучасною технікою. Про це повідомив на прес-конференції начальник Головного управління МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Богдан Щур.

«Ми працюємо над встановленням поста на трасі у напрямку до Києва, а саме – на території Кам’янко-Бузького району. Це буде уніфікований пост, на якому встановлять сучасне обладнання», – зазначив начальник ГУ МВСУ у Львівській області.

Стаціонарний пост ДАІ буде автоматизованим. За допомогою спеціальних баз навіть на певній відстані буде можливість виявляти автомобілі, які знаходяться в угоні, а також ті, які є під арештом.

Встановлена сучасна техніка дасть змогу працювати інспекторам ДАІ досить відкрито. Вона буде фіксувати усі порушення, які скоюватимуть на цій ділянці дороги учасники дорожнього руху.