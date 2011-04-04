Цимбалюк доручив вивчити питання будівництва парковок у Львові

Львів. 4 квітня. УНІАН. Міські голови Львова, Дрогобича, Трускавця повинні вивчити питання виділення земельних ділянок та залучення інвестицій для будівництва наземних та підземних стоянок для автомобілів.

Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради з головами РДА 4 квітня.

«Ці питання потребують відповіді протягом двох місяців», – наголосив М. Цимбалюк.