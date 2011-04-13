Держмитслужба хоче дозволити заздалегідь подавати декларації

Київ. 13 квітня. УНІАН. Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва узгодив низку проектів наказів Держмитслужби, спрямованих на спрощення митних процедур.

Зокрема, узгоджено проект наказу, що дозволяє заздалегідь подавати вантажні декларації або електронні копії транзитних документів до моменту фактичного ввезення товарів до України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби комітету, переданому УНІАН.

Як зазначається в повідомленні, такі заходи сприятимуть прискоренню проходження митних процедур і забезпечать використання міжнародних стандартів електронного обміну даними при автоматизованому оформленні товарів.

Іншими узгодженими проектами наказів передбачається надати начальникові митного поста право ухвалювати рішення щодо: визначення країни походження товару; видачі дозволу на розміщення на складі товарів, оформлених у митних режимах експорту, транзиту. Після такого нововведення не потрібно буде подавати заявку на розміщення товарів на складі митного органу лише за місцем перебування керівника цього органу, а також щодо розміщення товарів і транспортних засобів гуманітарної допомоги на складах. Крім того, заявку на їх тимчасове зберігання також можна буде подавати не тільки до регіональної митниці, а й до митного поста, що прискорить процедуру передачі відповідних товарів для зберігання митному органу.

Також документами пропонується розширити перелік транзитних товарів, які можна розміщувати на ліцензованих митних складах, зокрема, там можна буде зберігати транзитні підакцизні товари, алкогольні і тютюнові вироби. Ця норма забезпечить однакові умови розміщення як імпортних, так і транзитних товарів і дозволить уникати затримок при контролі і оформленні таких товарів.