У Львові відкрили пам’ятний знак ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Львів. 26 квітня. УНІАН. З нагоди 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи у Львові 26 квітня, на території Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, відкрили пам’ятний знак героям-ліквідаторам на ЧАЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, у відкритті та освячення пам’ятного знаку взяли участь голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Львівської обласної ради Петро Колодій, міський голова Львова Андрій Садовий, ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Михайло Козяр, ветерани та випускники навчального закладу, які приймали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.

Пам’ятний знак героям-ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Вшановуючи ліквідаторів на ЧАЕС, голова Львівської ОДА М. Цимбалюк наголосив: «Сьогодні 25-роковини цієї трагедії. Люди, які виконували свій обов’язок в Чорнобилі, пройшли надзвичайно складний шлях. Не всі з них сьогодні з нами. Ми низько схиляємо голову перед цими героями і пам’ятаємо про них не лише сьогодні.

Висловлюємо вдячність керівництву, працівникам, курсантам цього навчального закладу, які були ініціаторами відкриття пам’ятного знаку, і втілили цю ідею власними силами.

Ще раз хочу низько вклонитися героям-ліквідаторам Чорнобиля».

Авторами пам’ятного знаку є молоді скульптори Василь Заляско та Віталій Люта, архітектором – Людмила Глуховецька, ковалем Микола Атаманчук. Вартість пам’ятника 150 тис. грн. Кошти на нього надали працівники університету, ветерани, випускники різних років.

Під час відкриття пам’ятника ветеранам Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, які брали участь у ліквідації наслідків аварії, Михайлові Судніцину, Анатолію Антонюку, Оресту Юрину, В’ячеславу Кошеленко, В’ячеславу Кисілю вручили відзнаки від Міністра МНС України Віктора Балоги. Зокрема, ключі від автомобіля ВАЗ-2107 отримав Михайло Судніцин, який очолював групу курсантів-добровольців, які вирішили одну з найскладніших операцій з ліквідації наслідків аварії. М. Цимбаюк вручив почесну грамоту голови ЛОДА Михайлові Судніцину та цінний годинник Анатолію Антонюку.

Також сьогодні представники влади поклали кошик з квітами до пам’ятного знаку «Героям та жертвам Чорнобиля». О 15:00 у Львівському національному театрі ім. С. Крушельницької відбудеться урочиста Академія пам’яті.