На ремонт музею-садиби Шашкевича витратять 200 тис. грн.

Львів. 6 травня. УНІАН. Необхідно створити оргкомітет з відзначення 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича на рівні КМУ. У цьому переконаний голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

«За результатами проведення першого засідання оргкомітету з відзначення 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича ми повинні напрацювати проект постанови КМУ, щоб створили оргкомітет з відзначення цієї дати на рівні уряду. Це надзвичайно важлива подія. Нагадаю, що 2011 рік проголошений у Львівській області роком Маркіяна Шашкевича. Цьогорічний Форум видавців пройде під гаслом 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича та 500-річчя від дня народження Івана Федоровича», – зазначив голова ОДА.

Участь у засіданні взяли члени організаційного комітету, зокрема, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, керівники профільних управлінь та структурних підрозділів Львівської ОДА.

Виступаючи під час засідання начальник управління культури Львівської ОДА Сергій Бурко повідомив, що планом заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича передбачено проведення ремонту музею-садиби Маркіяна Шашкевича у с. Підлісся. Підписано рамкову угоду між Львівською ОДА та НАК «Нафтогаз України», якою передбачено виділення 200 тис. грн. на ремонт садиби. Також розпочато ремонтні роботи у музеї «Русалка Дністрова». Планом підготовки передбачено включення в нашому регіоні до шкільної програми відвідання місць Маркіяна Шашкевича у Львові, Золочівському, Радехівському районах. У школах області буде розповсюджено фільм про видатного діяча створений на ЛОДТРК «Феномен України Маркіян Шашкевич».

Ключовим мистецьким заходом відзначення є проведення у перший тиждень серпня літературно-мистецького свята «Дайте руки, юні други» у с. Підлисся на Маркіяновій горі. Також в ці дні у музеї-садибі на Золочівщині проходитимуть літературні читання. 6 листопада цього року на Личаківському цвинтарі відбудуться поминальні заходи. Також поминальні панахиди відслужать у церквах УГКЦ.