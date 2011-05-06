Львівська дитяча залізниця відкриває сезон

Львів. 6 травня. УНІАН. Львівська дитяча залізниця відкриває ювілейний 60-й сезон. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Урочистості з нагоди відкриття заплановано на 8 травня, і відбудуться вони на станції Сонячна (зі сторони вулиці Стрийської).

У заході візьмуть участь керівники Львівської залізниці, начальник Львівської дитячої залізниці Дмитро Венгер, представники служб магістралі, випускники Львівської дитячої залізниці, гості з дитячих залізниць Рівного та Луцька.

"У день відкриття руху поїздів усіх присутніх чекає не лише безкоштовний рейс потягом «Вітерець», але й святковий концерт", - зазначили у прес-службі.