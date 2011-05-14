Цимбалюк привітав найстарішого жителя України з 111-річчям

Львів. 14 травня. УНІАН. 13 травня голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк привітав з 111-ою річницею від дня народження найстарішого жителя України, мешканця с. Кальне Тернопільської області, Петра Павловича Лизана.

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, М.Цимбалюк особисто відвідав довгожителя і вручив йому цінний подарунок.

«Для мене велика честь вітати найстарішого жителя України. Сьогоднішнє свято – прекрасна нагода висловити Вам подяку за багатолітню віддану працю, за любов до життя, за Вашу вікову мудрість. Вам, людині старшого покоління, випала нелегка доля – багато Вам довелось побачити і пережити за довгі 111 років. Ви пройшли дві війни, чесно трудились, виростили дітей, онуків, правнуків. Ваш багатий життєвий досвід і запас енергії викликають щиру повагу», - сказав голова Львівської ОДА у своєму привітанні П. Лизану.