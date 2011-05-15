Янукович закликає шанувати пам’ять жертв політичних репресій

Київ. 15 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає українців вшанувати пам’ять жертв політичних репресій.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні глави держави до українського народу в День пам`яті жертв політичних репресій.

“Сьогодні Україна схиляє голову перед пам`яттю мільйонів людей, що стали жертвами тоталітарного режиму у 30-40 роки минулого століття”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент констатував, що “сталінська репресивна машина винищувала всіх, хто намагався вільно думати, говорити, діяти, творити. Піддавалися неправедному суду, ув`язнювалися, катувалися, виселялися на чужину кращі представники суспільства. Жертвами репресій ставали інтелігенція і священики, робітники і селяни, чоловіки, жінки та діти”.

В.ЯНУКОВИЧ закликав українців згадати у цей день всіх тих, хто був знищений каральною системою, – незалежно від їхніх поглядів, національності, віросповідання.

“Вважаю за необхідне продовжувати пошук і встановлення імен людей, чий прах покоїться у місцях захоронень жертв політичних репресій у різних куточках України. Повсякденну турботу держави мають відчувати громадяни, які пережили часи терору”, - відзначив глава держави.

Президент висловив переконання, що “пам`ять про невинно убієнних не згасне ніколи, бо це потрібно не тільки близьким, рідним, це потрібно всім нам, живим”.

“Пам`ять згуртовує нас, щоденно нагадує про цінність свободи та незалежності, додає нам сили та волі для зміцнення власної держави, утвердження демократії, вільного та гідного життя кожної людини”, - йдеться у зверненні.

