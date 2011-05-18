У Львові почали облаштовувати футбольне поле стадіону

12:44, 18 травня 2011
Львів
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Земляні роботи завершено на 98%

Львів. 18 травня. УНІАН. Учора,  17 травня, будівельники приступили до наступного етапу робіт на футбольному полі стадіону до Євро-2012 у Львові. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Найближчим часом на арені здійснять монтаж систем дренажу, підігріву і поливу. «Усі ці системи будуть зв’язані автоматичним управлінням задля налагодженого їхнього функціонування», - зазначив керівник проекту з будівництва стадіону ДП «Західінфрапроект» Олександр Кирилов.

Він також зазначив, що на сьогодні робітники вже закінчили земляні роботи на 98%.

Протягом наступних чотирьох місяців робітники встановлюватимуть місця для тренерів і запасних гравців, а також облаштують 18 приставних металевих сходів. Вони будуть змонтовані для того, щоб з глядацьких трибун потрапити на футбольне поле під час різноманітних заходів.

Окрім того, будівельники влаштують фундаменти та закладні деталі для встановлення футбольних воріт та кутових прапорців.

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