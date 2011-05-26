Секретар сільради попалася на махінаціях із землею

Львів. 26 травня. УНІАН. Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу стосовно одного з секретарів сільської ради Жовківського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що секретар сільської ради склала і видала завідомо неправдиве рішення сесії про виділення у власність одному із мешканців земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства.

Справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Внаслідок таких незаконних дій та порушення нею вимог земельного законодавства у приватну власність було безпідставно передано земельну ділянку площею 0,3534 га, вартість якої, згідно експертно-грошової оцінки, становить понад 65 тис. грн., чим завдано істотної шкоди державним інтересам.

Прокурор Львівської області 24 травня 2011 року порушив кримінальну справу. Триває слідство.