30 травня в історії

1431 рік — в Руані на вогнищі спалено 19-річну французьку національну героїню Жанну д`Арк.

Згідно з її власним твердженням, з 12—річного віку Жанна стала чути голоси святих, які передавали їй повідомлення від бога. Коли Жанні виповнилося 17, вона отримала повідомлення—наказ, що повинна врятувати Орлеан від англійських загарбників. Дофін (майбутній король Карл VII) надав Жанні загін з кілька сот осіб і невдовзі Орлеан було звільнено. У 1430 році Жанна була схоплена бургундцями, союзниками англійців, продана останнім і спалена на вогнищі "за єресь, відьомство і носіння чоловічого одягу". У 1920 році римо—католицька церква оголосила Жанну д`Арк святою.

1896 року сталася трагедія на Ходинському полі в Москві.

Під час народних гулянь із нагоди коронації Миколи II, за офіційними даними, в тисняві загинуло 1389 людей, близько 1500 були травмовані. За неофіційними даними, постраждало до 20 тисяч жителів.

У 1896 році сталася перша автоаварія у Нью-Йорку. Автомобіль Генрі Уеллса зі Спрінгфілда зіштовхнувся з велосипедом Івліна Томаса. У велосипедиста зламана нога.

В 1911-му вперше відбулася знаменита автогонка "500 миль Індіанаполіса". Переможцем став Рей Херроун.

1992 року в Києві створена рок-група "Грін Грей".

1999-й — у Мінську під час свята пива на станції метро "Немига" в тисняві, яка виникла, коли пішов дощ, загинуло 53 особи.

Народилися:

1846 року — Карл Фаберже, російський ювелір, автор знаменитих яєць.

Перше пасхальне яйце було замовлене Фаберже імператором Олександром III. . Завдяки його миттєвому успіху, Фаберже отримав постійне замовлення імператорського двору і став виконувати пасхальні яйця одне за одним, десять – для царя Олександра III, які той кожний рік, аж до смерті, в 1894 р., дарував своїй дружині Марії Федорівні. Сьогодні з достовірно відомо, що до нашого часу збереглося 45 пасхальних яєць, зроблених за царським замовленням

В 1937-му — Олександр Дем`яненко, російський і радянський кіноактор ("Кавказька полонянка", "Операція И", "Кар`єра Дмитра Горіна", "Іван Васильович міняє професію").

1957-го народилася Оксана Білозір, українська співачка, народна депутатка IV-VI скликань (фракція "НСНУ", партія "Єдиний центр").

1966 рік — Томас Хесслер, німецький футболіст, півзахисник, гравець збірної ФРН.

Чемпіон світу 1990 року, чемпіон Європи 1996 р., срібний призер ЧЄ-1992 року. Грав за "Кельн", "Карлсруе", "Зальцбург", італійські "Ювентус" і "Рому".

У 1981 році народилася Марія Берсенєва, російська модель, акторка ("Маргоша").

У кіно Марія Берсенєва починала з невеликих епізодів. Найчастіше їй діставалися ролі стервозним розлучниць та інтриганок в драматичних серіалах. В такому плані Марія зіграла по-справжньому велику роль в серіалі "Дочки-матері". На кастинг "Маргоші", Марія прийшла разом з іншою актрисою. Берсенєва згадує: "І ми пробувалися з нею на одну роль - роль Марго, хоча ми з нею абсолютно різні. Я - висока, вона - маленька. Я - брюнетка, вона - блондинка. Я така більш гострохарактерні стерво, а вона навпаки - така мила, чарівна, захоплена". Творці серіалу зупинили свій вибір на Марії. Єдина умова, яку вони перед нею поставили - це перефарбуватися, адже за сценарієм Марго Реброва повинна була бути блондинкою. Але Марія, яка завжди вирізнялася сильним, непоступливим характером, навідріз відмовилася. І зуміла переконати всіх у своїй правоті.

ТСН