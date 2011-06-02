Бельгійці хочуть підсвітити будівлю ОДА у Львові

Львів. 2 червня. УНІАН. Сьогодні відбулася зустріч керівництва Львівщини із представниками бельгійської компанії «Шредер». Сторони обговорили перспективу співпраці щодо зовнішнього освітлення споруд міста Львова.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Зустріч провів заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький спільно із начальниками профільних управлінь. З бельгійської сторони були присутні регіональний директор Східної та Центральної Європи Мішель Де Брайн, генеральний директор ТОВ «Шредер» Костянтин Петренко, директор з продаж Михайло Квартюк та директор з проектів та кошторисів Іван Кришталь.

Сторони обговорили напрямки майбутньої співпраці щодо зовнішнього освітлення будівель міста Львова, зокрема, будівлі ОДА, Оперного театру, головного управління МВС та прокуратури.

«Зовнішнє освітлення – це невід’ємна складова архітектурного ансамблю. Ми повинні прийняти такі рішення, які в першу чергу задовольнять громаду»,- зазначив В. Губицький.

Мішель де Брайн подякував керівництву області за зустріч і додав: «Для нас є дуже важливою співпраця із Львівською обласною владою, ми будемо дослухатись до ваших побажань і будемо вносити цікаві пропозиції»

Компанія «Шредер» вже понад двадцять років працює на українському ринку світлотехнічного обладнання.

Основним напрямком її діяльності є виробництво світильників для зовнішнього освітлення: вулиць, парків, великих територій, об’єктів промислового та спортивного призначення. Підприємство є одним із 45 підприємств Групи Шредер, які працюють на чотирьох континентах світу. Товариство «Шредер» є українським виробником «повного циклу» (від ливарного до складального цехів).

