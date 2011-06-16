15 оленів на Львівщині утримується в неналежних умовах

Львів. 16 червня. УНІАН. Держекоінспекція у Львівській області провела інспекційну перевірку за фактом утримання в неволі 15 плямистих оленів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держекоінспекції у Львівській області тварини утримуються у вольєрі площею 6 га у с. Стрептів Кам’янка-Бузького району приватним підприємством «Три-Гай» з метою одержання лікувальної сировини з рогів.

Як зазначено в повідомленні, оленів завезено із ДП «Сарнинське лісове господарство» Рівненської області.

Встановлено, що підприємство отримало тварин законним шляхом, проте не дотримано умов їх утримання в неволі. До адміністративної відповідальності притягнуто керівника ПП «Три-Гай», готуються матеріали для передачі в Кам’янка-Бузький районний суд.