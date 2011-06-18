На Львівщині відбудеться фестиваль «Яворівська забавка»

Львівська область. 18 червня. УНІАН. 19 червня у смт Івано-Франкове відбудеться перший фестиваль-ярмарок «Яворівська забавка».

Відбуватиметься дійство у рамках святкування 400-ліття заснування Янова.

Про це повідомили УНІАН організатори.

Яворівська забавка – це унікальне явище у народному мистецтві України. Іграшки виготовляють з осики, яка вважається деревом, що має силу оберегу, а розписують вручну безпечними аніліновими фарбами. Орнамент, який наносять на яворівську забавку, називається «вербівкою». Для розпису використовують чотири кольори, які мають глибоке символічне значення: зелений - трава, листя, червоний -плоди і ягоди, синій - небо і вода, жовтий -сонце.

Традиція яворівської іграшки має понад 400-літню історію. Відомо, що на початку минулого століття кожна реміснича родина виготовляла щороку всередньому 3600 забавок. Згодом яворівська іграшка та її традиції занепали, однак не зникли.

Їх відродили у Івано-Франковому, у художньому професійного-технічному училищі №14.

Вироби майстрів Яворівщини виставлять у неділю на фестивалі-ярмарку.